Вице-спикер заксобрания поздравил севастопольских женщин с 8 марта 2024

Вице-спикер заксобрания Илья Журавлев поздравил всех севастопольских дам с Восьмым марта, пожелав крепкого здоровья, благополучия и праздничного настроения, внимания родных и близких.

«Благодаря женщине незыблемым остаются такие ценности, как семья, дети, дом. Вы храните домашний очаг и делаете этот мир прекраснее и добрее. Принимаете активное участие в становлении и развитии нашей страны, добиваетесь успехов в бизнесе, в общественно-политической, социально-экономической деятельности и культурной жизни общества», — обратился к прекрасным жительницам Севастополя Журавлев.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев посвятил горожанкам видеоролик с видами весеннего города.