Леонид Слуцкий: Изменить правила приёма в ВУЗы для учеников школ из Белгородской и Брянской областей

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил распространить особый порядок поступления в высшие учебные заведения для детей, обучающихся на дистанционной основе, в Белгородской области, Брянской области и в других регионах, находящихся в близости от зоны проведения специальной военной операции, а также страдающих от атак Вооружённых сил Украины

По мнению Леонида Слуцкого, приём таких школьников на альтернативной основе даст им возможность поступать в вузы на равных условиях с остальными выпускниками. Соответствующее письмо Леонид Слуцкий направил в адрес министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова 8 марта 2024 года.

«Школьники, оказавшиеся в особой ситуации в регионах, близких к зоне СВО, подвергающихся атакам украинских террористов, должны получать особую поддержку. В условиях постоянного стресса сложно усвоить полноценно учебный материал. А при этом нужно быть готовым к экзаменам, чтобы поступить в вуз. Ради безопасности детей перевели на дистанционное обучение, а оно всё же отличается от очной работы в классе. Учитывая ситуацию, считаем, что нужно ввести альтернативный вид поступления, поддержать белгородских, брянских школьников и других ребят из регионов, где введены ограничения из-за террористической угрозы, создать им возможности поступления в вузы», –прокомментировал Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

В рамках проведения Всероссийского опроса граждан «Скажи Слуцкому правду!» от жителей из Белгородской и Брянской областей поступают обращения с вопросом о поступлении школьников, вынужденных обучаться на удалённой основе из-за атак ВСУ, в высшие учебные заведения. Родители волнуются, что дети, которые в связи с обстоятельствами, учились на дистанте, не смогут наравне со школьниками из других регионов также успешно пройти испытания, необходимые для поступления в вузы.

Одновременно с этим в настоящее время в законодательстве до 2028 года установлен особый порядок приёма в высшие учебные заведения для детей, обучающихся на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Однако на детей из Белгородской и Брянской областей такой особый порядок не распространяется, несмотря на то что на территории этих регионов при введении режима повышенной готовности

Председатель ЛДПР предложил дать льготы при поступлении в вузы детям из регионов близких к зоне СВО.

По мнению Леонида Слуцкого, предложенные меры поддержки позволят образовательным учреждениям принимать на обучение детей из указанных территорий на альтернативной основе, а выпускникам школ –получить равный доступ к поступлению.