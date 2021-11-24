Вице-премьер Крыма Рюмшин подал в оставку

Представление уже поступило в Госсовет

На рассмотрение Государственного совета республики поступило представление об освобождении от должности вице-премьера правительства Крыма Андрея Рюмшина, сообщает Крыминформ со ссылкой на региональный парламент.

«Поступило представление, подписанное главой республики, принять отставку на основании поданного заявления по собственному желанию. Планируем этот вопрос рассмотреть в понедельник на пленарном заседании», – сказал первый вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс.

Андрей Рюмшин занимал должность вице-премьера – министра сельского хозяйства Крыма с конца октября 2019 года.

Напомним, ранее в Москве была арестована на два месяца министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Ольга Сурикова