В центре Севастополя неизвестный поджег двухметровую сову возле кафе

Инцидент произошел неделю назад

В Севастополе ночью 16 ноября неизвестный поджег возле кафе двухметровую конструкцию (ландшафтный орнамент) из полимерного материала в виде совы. В полицию обратился хозяин заведения. Ущерб он оценил в 50 тысяч рублей.

«В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции установлены повреждения целостности полимерного покрытия указанной конструкции в двух местах, а также повреждение электропроводов, возможно произведенные путем поджога», — сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

Также была назначена судебная экспертиза для определения стоимости поврежденных элементов полимерной конструкции на момент совершения преступления.

В пресс-службе городского УМВД добавили, что на данный момент предприняты меры к розыску очевидцев произошедшего, изъяты записи с камер видеонаблюдения. Проводятся мероприятия по установлению лица, повредившего имущество.

Ольга Сурикова

Фото: otzovik.ru