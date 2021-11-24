В Севастополе неадекватное поведение водителя привело к погоне и травмам

Ему грозит целый пакет штрафов

Неравнодушный житель Севастополь помог предотвратить более серьезную аварию, которая могла произойти на дороге из-за нетрезвого водителя. Он обратил внимание на хаотичное движение и выезд на встречную полосу автомобиля Chery и сообщил об этом в полицию.

Сотрудники ГИБДД обнаружили правонарушителя на дороге Севастополь-порт Камышовая бухта, после требования остановиться он предпринял попытку скрыться. Но ему это не удалось.

Водитель не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП нарушитель и находившийся в салоне пассажир получили различные травмы.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС установили у 42-летнего водителя иномарки состояние алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Его ждет теперь сразу несколько наказаний: за вождение в пьяном виде, отказ от требования сотрудников полиции остановить транспортное средство и за повреждение повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений. А также за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло причинение вреда здоровью.

Напомним, в Севастополе только за прошедшие выходные было выявлено 30 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Ольга Сурикова