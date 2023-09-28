Видео ДТП на пр. Острякова: Водитель пострадал из-за невнимательного пешехода 

Причиной вчерашнего страшного ДТП на пр. Генерала Острякова в Севастополе стал выход пешехода на дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Водитель заканчивал маневр на желтый свет светофора, и ценой собственного здоровья и машины спас невнимательного пешехода. А тот, в свою очередь, посмотрев на разбившееся авто водителя, пошел с улыбкой дальше.

Напомним, в Севастополе вечером 27 сентября произошло ДТП на проспекте Генерала Острякова. Ранее пресс-служба городского УМВД сообщила, что водитель автомобиля БМВ в районе дома 98А по проспекту Генерала Острякова не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части вправо и врезался в дерево.

Ольга Сурикова