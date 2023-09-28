В Севастополе лихач влетел в дерево

В Севастополе вечером 27 сентября произошло ДТП на проспекте Генерала Острякова, в котором пострадал любитель быстрой езды.

Как сообщает пресс-служба городского УМВД, водитель автомобиля БМВ в районе дома 98А по проспекту Генерала Острякова не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части вправо и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализирован в городскую больницу. Признаков опьянения у него не установлено.

По факту дорожной аварии сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

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Ольга Сурикова