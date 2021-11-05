Путин поддержал идею о дополнительных выплатах для жителей осажденного Севастополя

Накануне 80-летия начала обороны города

Президент России Владимир Путин во время своего визита в город-герой поддержал просьбу губернатора Михаила Развожаева выделить средства на дополнительные денежные выплаты жителям осажденного Севастополя и награжденным медалью «За оборону Севастополя» по случаю 80-летия начала обороны города.

«Хорошо, мы сделаем это», – сказал Путин в ответ на обращение Развожаева.

Развожаев отметил, что такая мера стала бы значимой оценкой их вклада и поддержкой для горожан.

Напомним, 4 ноября президент России Владимир Путин посетил Севастополь, где поздравил граждан с Днем народного единства, находясь у мемориала, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны.

Ольга Сурикова