В районе Инкермана столкнулись два грузовика

Есть пострадавшие

Сегодня, 2 декабря, произошло ДТП в районе улицы Нефтяной в Инкермане. Столкнулись два грузовых автомобиля, сообщает пресс-служба севастопольского главка МЧС.

Вызов на службу «112» поступил в 12:53.

«По прибытии спасатели провели деблокировку одного пострадавшего, которого передали бригаде скорой медицинской помощи. Также сотрудники чрезвычайного ведомства провели отключение аккумуляторной батареи», — сообщили в ведомстве.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ольга Сурикова