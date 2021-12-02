В районе Инкермана столкнулись два грузовика

Есть пострадавшие
Сегодня, 2 декабря, произошло ДТП в районе улицы Нефтяной в Инкермане. Столкнулись два грузовых автомобиля, сообщает пресс-служба севастопольского главка МЧС.
Вызов на службу «112» поступил в 12:53.
«По прибытии спасатели провели деблокировку одного пострадавшего, которого передали бригаде скорой медицинской помощи. Также сотрудники чрезвычайного ведомства провели отключение аккумуляторной батареи», — сообщили в ведомстве.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ольга Сурикова