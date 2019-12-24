Весь пьедестал олимпиады Crimea Web 2019 заняли студенты СевГУ

Шестнадцать студентов Института информационных технологий и управления в технических системах Севастопольского государственного университета приняли участие во второй открытой студенческой

олимпиаде по web-программированию Crimea Web 2019, которая прошла в Крымском федеральном университете.

Трое студентов СевГУ заняли призовые места: Артем Харламенко (первое место), Иван Левченко второе

место) и Никита Клышко (третье место).

В олимпиаде участвовало сто студентов Севастопольского государственного, Южного федерального, Волгоградского государственного, Крымского федерального университетов, а также школьники и учащиеся колледжей.

Соревнования проводились в личном зачете и состояли из двух этапов.

Первый этап — компьютерное тестирование, задания для которого разработали сотрудники Яндекса. Его цель — проверка теоретических знаний по базовым технологиям web-разработки.

В финал вышли 11 человек, которые должны были решить по пять практических задач.

Это были реальные задания, с которыми приходится сталкиваться веб-разработчикам. За отведенные пять часов ребятам удалось сделать четыре задания из пяти.

Участники, не прошедшие в финал, приняли участие в конференции web-разработчиков. Главными партнерами олимпиады выступили компании Ideas World и TP-Link.

По материалам Управления информационной политики и PR СевГУ (и фото)