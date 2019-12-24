Активисты ЛДПР организуют праздник в «Лукоморье» для детей из социального приюта

В рамках всероссийской акции «Зимний папа» активисты Нахимовского отделения ЛДПР во главе с координатором отделения Наталией Самойленко приготовили особенный сюрприз для детей из социального приюта: ребята проведут целый день в эко-парке «Лукоморье», покатаются на аттракционах и, конечно же, получат подарки.

«Зимний папа» – это всероссийская акция, в рамках которой папы со всей страны выкладывают в социальных сетях фото, как они проводят время со своими детьми во время новогодних праздников, лепят снеговиков, играют в игры, читают книги. Суть акции – показать, что папы наравне с мамами уделяют время деткам. Мы же решили подарить отцовскую любовь и заботу детям из социального приюта, которые, к сожалению, лишены родительской заботы и тепла. Поэтому наши партийные активисты проведут с ними этот день, 29 декабря, будут играть в игры, эстафеты, кататься на аттракционах, дарить подарки. Я глубоко убеждена, что чужих детей не бывает и благодарна нашим активистам, которые решили поддержать эту акцию», — рассказала Наталия Самойленко.

Особую благодарность координатор Нахимовского отделения ЛДПР выразила директору эко-парка «Лукоморье» и руководителю «Союза отцов Севастополя» Николаю Помогалову, который предоставил ребятам из социального приюта возможность бесплатно покататься на аттракционах, расположенных в парке.

По материалам пресс-службы Севастопольского отделения партии ЛДПР (и фото)