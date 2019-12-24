В Севастополе дядя украл у племянника телефон и электродрель

27-летний житель города обратился в полицию и сообщил, что у него из квартиры пропали мобильный телефон и электродрель стоимость. 4,5 тысяч рублей.
Участковый уполномоченный полиции установил личность злоумышленника и задержал его. Злоумышленником оказался 44-летний дядя потерпевшего.
Заявитель проживал вместе со своим дядей. Мужчина уехал на несколько дней в Москву по работе. Пока племянника не было, дядя украл телефон и электродрель и сбыл их в комиссионный магазин. Деньги он потратил на свои нужды.
Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до двух лет лишения свободы.
По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю
Фото: time56.ru