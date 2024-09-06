Вероника Сыромля стала победительницей Международного фестиваля-конкурса в Ставрополе

3-5 сентября на главных сценах Ставрополя звучали голоса самых патриотичных вокалистов России и Республики Беларусь. Впервые за всю историю патриотического проекта в рамках «Солдатского конверта -2024» прошёл знаменитый Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» — символ культурного многообразия, единства и дружбы между народами Союзного государства.

В этом году фестиваль был посвящен 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. На конкурс было подано более 400 заявок из всех регионов Беларуси и 60 регионов России. В финал вошли 14 солистов и 14 ансамблей.

Вероника Сыромля стала лауреатом I степени в номинации «Солисты».

Поздравляем Веронику с победой!