Проблема с проездными к школе №43 стала предметом разбирательства на заседании правительства Севастополя

Жалобы севастопольцев на отказ перевозчика принимать проездные на маршруте №72, который пустили к новому корпусу корпусу школы №43, были рассмотрены одними из первых на заседании правительства Севастополя.

Как отметил и.о. замгубернатора Павел Иено, на данном маршруте запустят городской автобус, который работает с детскими проездными. Сейчас пассажиров возит коммерческий перевозчик.

«Единственное, чего удалось достигнуть – мы достигли со всеми перевозчиками: у нас проездной общегородской действует на всех абсолютно видах транспорта и действует, в том числе у частных перевозчиков. Здесь мы решение примем оперативно – заменим частного перевозчика на непосредственно перевозчика в виде нашего Круподёрова», — прокомментировал Иено.

На что губернатор Михаил Развожаев порекомендовал оставить и коммерческий, так как все равно здесь нужен дополнительный автобус.

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Ольга Сурикова