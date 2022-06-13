Поклонскую уволили с должности в Россотрудничестве

После празднования Дня России

Президент России Владимир Путин 13 июня подписал указ об освобождении от должности заместителя руководителя Россотрудничества Натальи Поклонской. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Поклонская неоднократно выступала с критикой специальной военной операции на Украине, а также говорила, что используемая военными буква Z символизирует горе и трагедию.

При этом она сама пояснила свое увольнение переходом на другую работу, но пока не уточнила какую.

Президент назначил Поклонскую на пост замглавы Россотрудничества 2 февраля. Перед этим в октябре 2021 года ее назначили послом в Кабо-Верде, но позднее она отказалась от этой должности по личным причинам.

В 2014 году она получила должность прокурора Крыма. С 2016 по 2021 год была депутатом Госдумы от «Единой России».

Ольга Сурикова