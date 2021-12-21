В Севастополе молния ударила в дом

Без последствий

В Севастополе сегодня, 21 декабря, в 8:50 произошел удар молнии.

В городское МЧС поступило сообщение, что по улице Маринеско произошел резкий хлопок неясного происхождения под крышей подъезда.

К месту выехали подразделения МЧС России.

«По прибытии подразделений установлено: погибших и пострадавших нет, произошёл удар молнии. Силы по предназначению не задействовались», — сообщили в пресс-службе.

В социальных сетях очевидцы пишут, что удар еще пришелся в школу №61, однако в пресс-службе городского управления МЧС подчеркнули, что такой информацией не располагают.

Ольга Сурикова