С 1 сентября сдать на права станет еще сложнее

Транспорт
28-05-2025

С 1 сентября 2025 года в России планируют изменить теоретический экзамен на получение водительских прав.

База вопросов расширится с 800 до 3000 и задания не будут повторяться.

Для каждого вопроса сделают по 3–6 вариантов изображений, которые будут появляться случайным образом.

Ожидается, что у сдающих экзамен будет работать логика, а не механическое запоминание.

Новый экзамен будет проверять реальное знание ПДД, а не заучивание однотипных ответов.

Кроме того, пересдать экзамен после неудачной попытки можно будет не раньше чем через полгода.

Процент сдачи упадет с нынешних 45–50% до 20–25%.

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Анна Левина