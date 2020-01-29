Василий Ощепков: «рак невозможно вылечить, но можно перевести в хроническое заболевание»

Главный врач севастопольского онкодиспансера Ощепков Василий Николаевич рассказал корреспонденту «Центра лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики» , как обстоят дела с онкозаболеваниями в городе.

— В описании целей национального проекта РФ «Здравоохранение» третьим пунктом прописано: «Снижение смертности от новообразований». Чем продиктовано такое внимание именно к проблемам онкологических заболеваний?

— Если человек внезапно умирает от инсульта, люди горюют, но утешают себя словами: «Бог дал легкую смерть». Что такое онкология? Если не выявили вовремя и не пролечили, это превращается в длительный и довольно мучительный процесс. Все происходит на глазах у родственников, сам пациент понимает,

что впереди только мучения. С точки зрения эмоционального восприятия, это очень болезненный процесс. Я общаюсь с пациентами и могу сказать, что сам факт смерти, обычно, мало кого пугает, люди боятся страданий, боли, немощности.

Чтобы ничего этого не происходило надо знать, на сегодняшний день современная медицина в области онкологии очень многое может, может остановить заболевание, может развернуть историю болезни назад. Даже на сильно продвинутых стадиях в ряде случаев можно оказать помощь остановить на годы это заболевание. Иногда можно остановить развитие болезни таким образом, что оно просто станет хроническим и длительность прогрессирования болезни может быть больше, чем продолжительность жизни. Появились препараты, которые действуют внутри клетки, мы научились управлять иммунными процессами благодаря новым препаратам.

Еще три года назад, если бы меня спросили про рак легких, я бы рассказал, что в случае заболевания в течении года 95% погибает, а у тех, кто выживет, из пяти процентов, есть шанс. На сегодняшний день все изменилось. За счет новых методов лечения и новых препаратов, в некоторых случаях, мы наблюдаем наших пациентов с этим заболеванием годами. Появились новые возможности: сочетание хирургии, лучевой терапии, таргентной химиотерапии, иммунотерапии, позволяет достичь невероятных результатов. — Есть надежда, что настанет то время, когда изобретут препараты, которые будут быстро и эффективно лечить онкологические заболевания? — Надо понимать, что рак – это сбой в организме, который невозможно вылечить, но его можно перевести в хроническое заболевание. Такое как бронхит, тонзиллит и другие, с которыми можно жить полноценной жизнью, когда человек знает, что он чем-то болеет, но это не слишком сильно его беспокоит, но при этом надо принимать какие-то препараты и соблюдать набор правил.

По материалам «Центра лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики» (и фото)