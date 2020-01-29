Мужчина украл у работодателя 94 тысячи рублей

35-летний предприниматель обратился в полицию и сообщил, что у него похитили 94 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и подготовили ориентировку с его приметами. 36-летнего злоумышленника задержали в соседнем регионе.

Установлено, что подозреваемый работал у одного из предпринимателей. Он тайком похитил из кабинета своего работодателя банковскую карту с пин-кодом и 12 тысяч рублей наличными. Позже злоумышленник снял в ближайшем банкомате 82 тысячи рублей, а банковскую карту вернул на место, чтобы кражу не сразу заметили. С украденными деньгами мужчина намеревался уехать в соседнюю республику, но вскоре был задержан полицией.

По статье «Кража» мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Злоумышленник арестован в порядке ст. 91 УПК РФ.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю

Фото: gazetaingush.ru