Представители фонда развития промышленности и Севастопольской ТПП провели рабочую встречу

28 января 2020 года представители Севастопольской торгово-промышленной палаты приняла участие в рабочей встрече с Фондом развития промышленности (ФРП), организованной Правительством Севастополя.

Директор ФРП Петруца Роман Васильевич рассказал о деятельности Фонда, главная задача которого — содействие модернизации российской промышленности, организация новых производств и обеспечение импортозамещения.

Фонд предоставляет целевые займы по ставке 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей. Фонд создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ. За пять лет 5 лет было профинансировано 559 проектов в 63 регионах РФ, 182 предприятия открыли производство в 52 регионах России.

Президент Севастопольской ТПП Криволуцкая Татьяна Ивановна поддержала инициативу начала работы ФРП на территории г. Севастополя. Она также подчеркнула, что Торговая палата адресно работает с предпринимательским сообществом, информируя бизнесменов обо всех доступных мерах государственной поддержки. На территории г. Севастополя Союз «Севастопольская торгово-промышленная палата» готов стать консультационным центром для предпринимателей, желающих подать заявки в ФРП.

По материалам пресс-службы Торгово-промышленной палаты Севастополя (и фото)