Официальные лица Белого дома за два дня до годовщины начала СВО попросили украинский ГУР не наносить удары по Москве.

Сообщает The Washington Post. Такие данные содержаться в слитых документах Пентагона. В них же говорится, что украинские спецслужбы готовились нанести 24 февраля этого года массовые удары по территории России, в том числе планировалось нанести удар по Новороссийску и Москве.

Согласно секретному отчету Агентства национальной безопасности США, глава ГУР Кирилл Буданов поручал «подготовиться к массовым ударам 24 февраля … со всем, что было у ГУР». Тем не менее, американские власти, боясь реакции России, попросили этого не делать.

Напомним, Американский генерал призвали бомбить Севастополь.