Юная севастопольская прыгунья в воду взяла две медали на Всероссийских соревнованиях

Севастопольская спортсменка Дарина Мильцова завоевала серебряную и золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду, которые проходили 17-21 апреля в Воронеже.

Мильцова в возрастной категории 10-11 лет взяла золото по прыжкам с вышки и серебро по прыжкам с трамплина высотой 1 метр.

Всего в соревнованиях принимали участие 130 представителей из разных регионов России. Севастополь представляли 8 спортсменов.

В десятки лучших спортсменов в своих возрастных категориях вошли: Полина Кравченко (14-15 лет, 4 место прыжки с вышки, 5 место прыжки с трамплина 3 м), Тимофей Галаев и Ян Стрельников (12-13 лет, синхронные прыжки с трамплина 1 метр), Владимир Летов (10-11 лет, прыжки с вышки).

В синхронных прыжках пара Владимир Летов, Даниил Кобзев показали результат второго юношеского разряда. Также в соревнованиях принимали участие Савелий Ивонин и Ростислав.

Напомним, команда Федерации прыжков в воду и синхронного плавания Севастополя впервые приняла участие во Всероссийских соревнованиях «на призы чемпиона мира Евгения Кузнецова».

Дмитрий Островский