В Севастополе сотрудник коммунальной службы обокрал подъезд, к которому имел доступ

В Севастополе полиция задержала местного жителя, подозреваемого в краже велосипеда из подъезда многоквартирного дома. При этом он попытался замаскировать свой трофей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

«33-летний слесарь одной из городских коммунальных служб, воспользовавшись свободным доступом в подъезд многоэтажного жилого дома, похитил находившийся под лестничным маршем велосипед и скрылся», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что похищенный двухколесный транспорт мужчина сразу же перекрасил в другой цвет, но сбыть его не успел. Велосипед вернули хозяевам.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, за кражу ему грозит до пять лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова