Вашей жизни угрожает опасность — в Херсонской области продолжается эвакуация

Администрация Херсонской области обратилась к жителям Новой Каховки с призывом незамедлительно покинуть населенный пункт. Сообщение опубликовано в Telegram-канале военно-гражданской администрации Каховского района.

«Вашей жизни угрожает опасность. Ожидается высокий уровень военной угрозы. Эвакуация осуществляется организованно автомобильным транспортом. Направляйтесь в пункты эвакуации. Возьмите документы, деньги, ценные вещи и теплую одежду», – сказано в сообщении.

Там же отмечено, что по месту эвакуации предоставляется бесплатное проживание и питание.

Каховская военно-гражданская администрация рекомендует жителям уехать из районов, которые регулярно подвергаются обстрелам. Переселенцев ждут в южных регионах России, в том числе и на постоянное место жительства.

Напомним, в Севастополь уже прибыло более 80 беженцев из Херсона и Херсонской области.

Ольга Сурикова