В Севастополе женщина за комментарий ВКонтакте заплатит штраф 10 тысяч рублей

В Севастополе оштрафовали местную жительницу за возбуждение в Интернете ненависти и вражды к группе лиц по национальному признаку.

В феврале этого года местная жительница 1999 года рождения, на стене открытой группы в соцсети «В Контакте» разместила комментарий, в котором содержится негативное высказывание, направленный на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку происхождения и территории проживания, сообщили в прокуратуре города.

На женщину завели дело об административном правонарушении, ей придется заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

Напомним, севастополец заплатит штраф за разжигание межнациональной розни в соцсети. Он призывал к расправе по национальному признаку.

Ольга Сурикова