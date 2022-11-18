В Севастополь уже прибыло 80 беженцев из Херсона и Херсонской области

Сегодня ночью в Севастополь привезли эвакуированных людей из Херсона и Херсонской области. Уже 79 человек разместили на базе пансионата «Изумруд», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он уточнил, что сотрудники МЧС привезли 79 человек, из них 17 детей и одна беременная женщина. Еще 7 человек должны приехать сегодня.

«Люди рассказывают, что ВСУ обстреливали даже автобусы с беженцами, когда они уезжали. Много людей из Новой Каховки, там усилились обстрелы. ВСУ вели даже обстрел больницы: пациенты, раненые бежали прямо из отделений и палат на эвакуацию. Один мужчина с ранением приехал в Севастополь буквально в халате», — рассказал губернатор.

Развожаев уточнил, что в пансионате «Изумруд» можно будет разместить 300 человек. Всего Севастополь, в случае необходимости, сможет принять до 1000 человек.

Напомним, правительство Севастополя приняло постановление, которым определен порядок выплат материальной помощи и выдачи жилищных сертификатов жителям Херсона и Херсонской области.

Ольга Сурикова