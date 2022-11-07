Вандалы побили фонари в новом сквере в Балаклаве. Видео

В новом сквере на улице Новикова в Балаклаве вандалы побили фонари. Фотофакты в своем Telegram-канале выложил глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Он подчеркнул, что вандалов уже ищут, а позже выложил видео, на котором видно, как подростки руками бьют городское имущество.

«В правоохранительные органы будет направлено письмо с просьбой о привлечении этих молодых людей к уголовной ответственности», — добавил Горлов.

Напомним, недавно сообщалось об акте вандализма в Комсомольском сквере.

Ольга Сурикова