В Севастополе правила землепользования и застройки будут принимать по частям

Директор департамента архитектуры Севастополя Максим Жукалов в ходе аппаратного совещания правительства рассказал, что правила землепользования и застройки будут принимать в два этапа – сначала сельские территории, потом городские.

Он также подчеркнул, что первую часть, то есть сельские территории, вынесут на рассмотрение правительства Севастополя до 20 ноября. О сроках принятия второй части – территории городской застройки, Жукалов не сообщил.

Напомним, правительство Севастополя планирует продлить срок выдачи и подготовки документов, разрешающих строительство без принятых правил землепользования и застройки, и генплана, до 2025 года.

Соответствующее постановление размещено на сайте городских властей. Документ уже прошел оценку регулирующего воздействия.