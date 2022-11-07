Развожаев: Если севастопольские афалины приживутся в дикой природе – это будет первый случай в истории

В Севастополе продолжаются поиски четырех афалин, выпущенных директором дельфинария Flipper в море. Пока что результата нет, но глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова уверена: животные живы.

«Работы продолжаются, работаем вместе с учеными. Есть информация, что афалины живы, так как на берегах Севастополя погибшими не обнаружены. Обследовали состояние популяции диких дельфинов. Всего у нас три вида дельфинов, афалины самые крупные. Мы везде в соцсетях разметили информацию об этом виде животных. Эта история никого не оставила равнодушным, и жителей города, и жителей Крыма», — отметила Гаврилова.

Глава Севприроднадзора добавила, что, если животным понадобится помощь, в ведомстве уже все подготовили.

«У нас есть информация от местных рыбаков, каждые сутки мы проверяем ее. Животные чипированы, но чипы не позволяют их найти дистанционно, а лишь идентифицировать», — добавила она.

Губернатор Михаил Развожаев отметил, что, по словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, если животные приживутся в дикой природе, это будет первый случай в истории.

Гаврилова уточнила, что все же был один случай, когда животные, ранее прибывавшие в неволе, смогли выжить в дикой природе в течение двух месяцев, а потом снова были возвращены в неволю.

Дарья Тимофеева