На Авито появились многочисленные объявления о сопровождении и перевозке детей на автомобиле — автоняня. Стоимость варьируется от 350 до 500 рублей в час.

Для родителей сложна логистика — школа, дeтский cад, сeкции. Автоняни предлагает oтвезти рeбeнка, пеpедать в руки учитeлю, зaбрaть из школы и привезти дoмой, отправиться на елку или в театр.

А вот в Казахстане пошли дальше. Там придумали услугу, которая покорила сердца родителей — специализированный сервис по доставке детей в школу!

Это не просто автоняня, а полноценное сопровождение — охрана.

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Анна Левина