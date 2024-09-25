Госдума одобрила законопроект, запрещающий усыновление детей из России гражданами стран, где разрешена смена пола

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что этот запрет является важным шагом в защите детства и традиционных ценностей. Законопроект получил поддержку большинства депутатов Госдумы.
Запрет коснется граждан нескольких десятков стран. Ко второму чтению законопроекта будет создан реестр таких государств.
Ранее были приняты законы, запрещающие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола.
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Анна Левина