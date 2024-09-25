В Севастополе задержали женщину за фотографии с антироссийскими лозунгами в интернете

Криминал
25-09-2024
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Сотрудники севастопольской полиции задержали автора провокационных фотоснимков. 55-летняя местная жительница, работающая в одной из государственных медицинских учреждений города, размещала в украинских националистических телеграм-каналах фотографии на фоне узнаваемых мест города Севастополя с антироссийскими лозунгами.

В кратчайшие сроки оперативники установили личность фотографа и задержали его.

Женщине вручили официальное предупреждение.

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Анна Левина

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