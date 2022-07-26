В Севастополе дали бой проституции

Ленинский районный вынес обвинительный приговор шести девушкам за организацию занятия проституцией и содержание притонов для занятия проституцией. Организатор группы также наказана за вовлечение в занятие проституцией.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, печальная судьба постигла уроженок Крыма 1982, 1989 и 2000 г.р., Волгоградской области 2001 г.р., Краснодарского края 1990 г.р. и Севастополя 1989 г.р.

Как установили следователи севастопольской полиции, с октября 2019 года по декабрь 2020 года 30-летняя жительница города Анапы создала организованную группу с целью дальнейшего ведения незаконной деятельности по предоставлению услуг сексуального характера за денежное вознаграждение. Злоумышленница арендовала пять помещений, три из которых находились в Севастополе, одно в Керчи и одно в Симферополе, где под видом работы массажных салонов фактически организовала притоны для занятия проституцией. При этом она выступала в роли организатора, устанавливала в заведениях правила и расценки оказания интимных услуг, вовлекла ряд лиц непосредственно в занятие проституцией. Ее подельницы выполняли функции подконтрольных ей администраторов и помощников администраторов.

Организованная группа осуществляла распространение информации о салонах и подбор девушек для занятия проституцией. Преступная деятельность ее участниц пресечена в декабре 2020 года сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю при силовой поддержке ОМОН «Беркут» Росгвардии, которые задержали организатора и пятерых администраторов. К моменту проведения оперативно-розыскных мероприятий в так называемых массажных салонах на протяжении длительного времени проституцией занимались не менее 12 девушек.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил женщине, организовавшей работу притонов, наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей. Остальные участницы группы приговорены к штрафам в размере 100 тыс. рублей каждая.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства полученные от преступной деятельности денежные средства в размере свыше 650 тыс. рублей, а также мобильные телефоны, роутеры, видеорегистраторы и проектор, использовавшиеся в притонах.

Напомним, в апреле 2019 года правоохранители уже пресекали деятельность притона, в котором оказывались секс-услуги. Тогда были задержаны: 28-летняя женщина, которая находила девушек, готовых оказывать такие услуги и клиентов для них и 44-летний мужчина, выполнявший роль охранника и водителя.

Фото: кадр из кинофильма «Интердевочка»

Дмитрий Островский