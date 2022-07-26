Происшествия

В Севастополе похищено оборудование из медицинского учреждения

26-07-2022
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Задержаны трое мужчин возрастом от 35 до 56 лет

В Севастополе задержаны трое местных жителей за кражу оборудования из медицинского учреждения. На них заведено уголовное дело.

Установлено, что трое жителей Севастополя ночью пробрались на территорию одного из медицинских учреждений, где похитили пять демонтированных наружных блоков кондиционеров, а затем скрылись.

Украденное оборудование они сбыли в пункт приема металлолома, а деньги успели потратить. 

Все участники ночного преступления были задержаны. Они уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за аналогичные преступления.

Им снова грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, у руководителя одной из севастопольских организаций трое мужчин украли строительную технику более чем на 11 млн руб.

Ольга Сурикова

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