В зооуголке Нового Херсонеса клетки для попугаев оборудованы обогревателями

Об этом сообщили в пресс-службе комплекса. В последнее время в сети появилось много сообщений о том, что попугаи, обитающие на территории Нового Херсонеса, замерзают.

Сотрудники Нового Херсонеса сообщили, что клетки оборудованы домиками для птиц и специальными инфракрасными обогревателями, в соответствии с условиями содержания этого вида попугаев. По рекомендациям орнитологов, обогреватели включают при понижении температуры ниже +10 градусов. Ежедневно ведется пересчет птиц и наблюдения за их состоянием и питанием.

«Попугаи дали потомство – самки уже дважды снесли яйца и скоро Новый Херсонес ждет «пополнение». Как известно, в плохих условиях содержания птицы не размножаются», — добавили в пресс-службе.

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Анна Левина