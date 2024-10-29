Конструкция на площади Нахимова оказалась мобильным музеем-автопоездом «Россия — Моя история»

Передвижной комплекс путешествует по всей стране и уже побывал в Москве, ДНР и Херсонской области, где его посетили свыше 40 тысяч человек. Теперь он добрался до Севастополя.

С помощью цифровых реконструкций и интерактивных шоу-форматов посетители смогут познакомиться с историей. Отдельная экспозиция посвящена Севастополю.

Мобильный профориентационный центр «Россия — мои горизонты» познакомит с различными профессиями: автопоезд снабжен современным оборудованием, позволяющим примерить на себя роли сварщика, реаниматолога или оператора станка.

Посетить музей-автопоезд можно будет бесплатно в День народного единства — 4 ноября.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина