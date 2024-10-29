В России ужесточили законы о незаконной миграции

Госдума приняла пакет из четырех законов, направленных на борьбу с незаконной миграцией.

Теперь организация незаконной миграции будет относиться к особо тяжким преступлениям и караться лишением свободы на срок от 8 до 15 лет и штрафом до 5 миллионов рублей.

«К числу особо тяжких преступлений отнесена организация незаконной миграции, совершенная организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Наказание составит — лишение свободы сроком от 8 до 15 лет (ранее максимальный срок составлял до 7 лет), штраф от 3 до 5 миллионов рублей, лишение права занимать определенные должности на срок до 10 лет» , — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также законы предусматривают:

• повышение ответственности за подделку документов, фиктивную регистрацию иностранных граждан и постановку их на миграционный учет;

• ужесточение наказания для нелегальных мигрантов, совершивших преступления на территории России;

• полный запрет на деятельность посредников при проведении экзаменов для мигрантов;

• внесение изменений в порядок блокировки сайтов, распространяющих информацию о незаконных услугах для мигрантов.

По словам Вячеслава Володина, принятые законы позволят создать эффективный механизм противодействия незаконной миграции и снизить уровень преступности в этой сфере.