В Севастополе с 8 ноября заканчивается период нерабочих дней

Губернатор сообщил через соцсети

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял решение с 8 ноября прекратить режим нерабочих дней. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

В обычный режим вернутся и школьники, и дошкольники.

«8 ноября в городе прекращается период нерабочих дней. Возобновляют работу школы и детские сады.

Все остальные ограничения сохраняются согласно Указа губернатора №14», — сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

Согласно данному указу, общепит имеет право работать с 6:00 до 23:00. При этом посетители всех кафе, театров, ресторанов, салонов красоты и прочих заведений сферы услуг должны предъявлять на входе qr-кода.

Отметим, что на самом сайте правительства Севастополя информация об этом отсутствует.

Напомним, в Севастополе, как и во всей России с 30 октября по 7 ноября президентом России Владимир Путиным был введен режим нерабочих дней.

Ольга Сурикова