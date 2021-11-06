В Севастополе с 8 ноября заканчивается период нерабочих дней

Губернатор сообщил через соцсети
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял решение с 8 ноября прекратить режим нерабочих дней. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
В обычный режим вернутся и школьники, и дошкольники.
«8 ноября в городе прекращается период нерабочих дней. Возобновляют работу школы и детские сады.
Все остальные ограничения сохраняются согласно Указа губернатора №14», — сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Согласно данному указу, общепит имеет право работать с 6:00 до 23:00. При этом посетители всех кафе, театров, ресторанов, салонов красоты и прочих заведений сферы услуг должны предъявлять на входе qr-кода.
Отметим, что на самом сайте правительства Севастополя информация об этом отсутствует.
Напомним, в Севастополе, как и во всей России с 30 октября по 7 ноября президентом России Владимир Путиным был введен режим нерабочих дней.
Ольга Сурикова