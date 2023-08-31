В Севастополе выявлен факт двойных продаж квартир в ЖСК на Горпищенко

В Севастополе возбуждено уголовное дело о двойных продажах квартир в строящемся доме на улице Горпищенко.

Прокуратурой установлено, что в 2019 — 2020 годах председатель ЖСК «Романсеро» заключил с гражданами договоры о совместном паевом участии в строительстве жилого дома № 104В по ул. Горпищенко в Севастополе с целью получения в собственность квартир. Вместе с тем, ранее аналогичные договоры относительно тех же жилых помещений были заключены с иным пайщиком.

Таким образом, потерпевшим причинен ущерб в размере более 8,5 млн рублей.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

В случае выявления иных фактов двойных продаж квартир по указанному адресу им будет дана уголовно-правовая оценка в ходе следствия.

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Ольга Сурикова