В здравоохранении Севастополя новые кадровые назначения

Новые кадры из Красноярска

Первым заместителем директора департамента здравоохранения Севастополя назначена Анна Солдатова, сообщает телеканал «НТС».

В ее биографии сказано, что из Красноярска уехала еще в 2015 году, затем работала главврачом в райбольнице Краснодарского края, потом — на руководящих должностях в системе здравоохранения Москвы.

Отметим, нынешний начальник департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов был назначен в ноябре 2020 года. До этого он пост главы профильного министерства в Красноярском крае. Он привел за собой еще двух руководителей из Красноярска.

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За экономику и планирование в Севздраве теперь отвечает Евгения Сафонова — ее назначили в январе этого года. В Минздраве Красноярска она работала заместителем начальника отдела экономического анализа.

Также земляк Денисова Юрий Дранишников получил пост замдиректора горздрава, до перевода трудился в красноярском минздраве.

Ольга Сурикова

Фото: nts-tv.com