Найден мальчик, которого искали в Севастополе двое суток

Семье ребенка не передали

О пропаже 11-летнего мальчика Германа Станислава Павловича сообщили 17 марта сотрудники городского управления МВД. Днем в социальной сети Вконтакте появилась информация, что мальчик найден.

В группе «Севастопольские мамы» соцсети Вконтакте в этот же день опубликовали пост, что ребенка нашли. При этом в комментариях севастопольцы, знакомые с семьей пропавшего ребенка, написали, что в школу он приходил с побоями. А сам мальчик рассказывал, что хочет уехать к папе. Сейчас он живет с мамой и отчимом.

«Найден он благодаря слаженной работе общественных организаций «ЛизаАлерт и «Севмам».

Жизни мальчика в настоящий момент опасность не угрожает, но в семью он не передан. Есть большие вопросы к правоохранительным органам и социальным службам», — написал в группе один из ее участников Герман Давыдов.

Ольга Сурикова