У прокуратуры Севастополя есть претензии к Севавтодору

Так, на момент прокурорской проверки по ул. Корабельной, напротив дома № 1, растительностью ограничивалась видимость дорожных знаков. На пл. Ластовой, напротив дома № 7, находились стройматериалы на тротуаре. На проезжей части дороги имелись посторонние предметы, не относящиеся к элементам обустройства, отметили в пресс-службе ведомства.

Также по улице Рабочей, напротив дома № 24, изменено проектное положение установленного дорожного знака «пешеходный переход». Пешеходные пути не оборудованы плавными съездами с тротуаров, что делает их недоступными для маломобильных граждан.

«На перекрестках улиц Истомина и 2-й Бастионной, улиц Красносельской и Истомина в месте установки дорожных знаков «искусственная неровность» соответствующий элемент в действительности отсутствовал, также не был установлен дорожный знак остановки общественного транспорта. Кроме того, по ул. Истомина выявлено несколько участков дороги, на которых не выполнено асфальтирование под бордюрным камнем», — говорится в сообщении пресс-службы.

Прокуратура района внесла директору ГБУ «Севастопольский автодор» представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

Напомним, «Севавтодор» сообщил, что с наступлением благоприятных погодных условий приступил к ямочному ремонту дорог. И будет их «латать» круглосуточно.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя