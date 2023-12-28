В Запорожской области предсказали окончание СВО

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уверен, что спецоперация завершится весной-летом 2024 года, все предпосылки к этому есть.

«Я выскажу свою точку зрения, я уверен в том, что спецоперация закончится в следующем году. Скорее всего, что закончится она где-то в конце весны — в начале лета, потому как сам являюсь военным…

Могу сказать из того, что я понимаю в этом всём происходящем, фронт должен, и я бы в этом очень хотел быть уверенным, что фронт рухнет украинский», — сказал он.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уверен, что военный конфликт с РФ «зашел в тупик» и ожидать прорывов на фронте от какой-либо из сторон не стоит.