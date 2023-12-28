В Черном море на мине подорвался панамский зерновоз

Гражданское судно под флагом Панамы, которое занималось перевозкой зерна и шло в дунайский порт, подорвалось на мине.

В результате судно потеряло управление, на верхней палубе возник пожар и капитану пришлось зафиксировать судно на мели.

На помощь судну пришли катера Морской охраны и поисково-спасательной службы, которые доставили на борт медиков. Ранения получили два члена экипажа, одного из них доставили в больницу.

К судну направили буксиры для снятия с мели и транспортировки в порт.

Напомним, на один из пляжей Севастополя выбросило морскую реактивно-всплывающую мину.