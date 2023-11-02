Главком ВСУ Залужный: военный конфликт на Украине зашел в тупик

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уверен, что военный конфликт с РФ «зашел в тупик» и ожидать прорывов на фронте от какой-либо из сторон не стоит, написал он в своей статье для британского издания The Economist.

Он признал, что контрнаступление ВСУ не вполне оправдало его ожидания, и «глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», причем ни у одной из сторон.

Залужный считает, что единственное, что может спасти положение ВСУ,— это резкий технологический скачок.

«Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает противник, а они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое»,— пояснил главком ВСУ.

По мнению украинского военного, сейчас конфликт на Украине переходит «в позиционную фазу», что является негативным сигналом для Украины. Главком ВСУ полагает, что властям страны неизбежно придется «расширить категории граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию». Также он назвал критическим фактором «превосходство России в авиации и средствах радиоэлектронной борьбы».