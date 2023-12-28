В полиции Севастополя наградили медалями детей, совершивших мужественные поступки

В Управлении МВД России по Севастополю наградили медалями детей, совершивших мужественные поступки.

В торжественной обстановке начальник УМВД вместе с сенаторами вручили Сабине Умеровой и Юрию Науменко из города Севастополя, а также Валерию Морозу из Республики Крым памятные медали «За проявленное мужество» и новогодние подарки.

Так, 13-летняя Сабина Умерова спасла от насильника ровесницу Анастасию, когда они вместе прогуливались в парковой зоне в селе Терновка. А потом вместе с полицейскими Сабина отправилась на поиски обидчика и безошибочно указала на мужчину, который пытался изнасиловать ее подругу.

В апреле 11-летний Юра Науменко, гуляя возле парка в селе Хмельницкое, стал свидетелем драки между двумя мужчинами. Один из них избил оппонента и сбежал, а мальчик, понимая, что стал очевидцем преступления, успел записать номер автомобиля злоумышленника и сообщил об инциденте в полицию.

Ольга Сурикова