Пьяная библиотекарша устроила ДТП, в котором серьезно пострадала пожилая женщина

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении 43-летней сотрудницы одной из севастопольских библиотек, которая в нетрезвом состоянии совершила ДТП.

Сотрудники полиции установили, что женщина управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения стала виновницей ДТП.

По версии следствия, в июле 2023 года после употребления спиртных напитков она села за руль автомобиля «Сузуки-Свифт» и поехала в сторону с. Черноречье. На автодороге Танковое – Оборонное женщина превысила максимальную допустимую скорость движения. При этом она зацепилась обувью за одну из педалей, отвлеклась от управления транспортным средством, выехала на полосу для встречного движения, где столкнулась сначала с автомобилем «Шевроле-Авео», а затем – «Лексус-GX460».

В результате дорожно-транспортного происшествия одна из пассажирок получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред ее здоровью.

Напомним, в начале июня несовершеннолетний водитель устроил ДТП и перевернул автомобиль на Фиолентовском шоссе.

Также на днях в ДТП на улице Жидилова погиб подросток, который сидел на пассажирском сидении в то время, как его 14-летний друг управлял мотоциклом и выехал на полосу встречного движения.

Дарья Тимофеева