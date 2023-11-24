В Инкермане может появится крупный паломнический центр

Разработчики генерального плана Севастополя предлагают создать крупный паломнический центр в Инкермане. Об этом они рассказали в ходе презентации проекта.

«В городе формируется два крупных исторических центра. Один у нас есть – это Херсонес вместе со школой и второй мы предлагаем к организации в Инкермане.

То есть это связь и монастыря, и крепости, и дополнение еще территорий отдыха для формирования всего кластера и выхода к пещерам», — рассказала сотрудник института генплана Москвы Юлия Барковская.

Для этих целей рассматривается перенос железной дороги, а также, вероятно, переформование сложившейся промзоны.

Напомним, проект строительства новой железнодорожной ветки в обход Инкерманского Свято-Климентовского монастыря прошел очередной этап — получил положительное заключение