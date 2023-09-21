Власти Севастополя хотят установить минимальное количество магазинов в городе

В Севастополе должно быть не меньше 1603 магазинов. Об этом говорится в соответствующем постановлении городских властей.

Согласно документу, число продовольственных стационарных магазинов в Севастополе должно насчитывать не меньше 719 штук.

Примечательно, что устанавливается и минимальное количество нестационарных киосков. Их в Севастополе должно быть не меньше 332-х, но нашем городу похоже эта цифра не грозит, поскольку в последнем реестре НТО уже насчитывается 2200 ларьков.

Напомним, Ленинский суд Севастополя вынес приговор экс-начальнику Главного управления потребительского рынка и лицензирования города Вадиму Кирпичникову. Оносужден за размещение НТО на набережной Корнилова в Севастополе.