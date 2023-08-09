В Севастополе уволят чиновника, решившего купить по госзакупке иномарку за 12 млн рублей

Политика
09-08-2023
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В Севастополе отменили госзакупку дорогого французского автомобиля. Об этом накануне поздно вечером сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что отреагировал на появившуюся в альтернативных СМИ информацию о том, что ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя» объявило госзакупку на приобретение в лизинг французского автомобиля Citroën, по стартовой цене от 12 млн рублей.

«Это либо провокация, либо деградация и полное непонимание того, какая ситуация сейчас в стране. Тот, кто принял решение о такой закупке, завтра будет уволен», – прокомментировал он, добавив, что закупка отменена.

Отметим, недавно президент России Владимир Путин поддержал предложение пересадить всех чиновников на отечественные автомобили.

Ольга Сурикова

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